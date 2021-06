Mordfall Kufstein: Motiv des 29-Jährigen auf dem Prüfstand

Der Mordverdächtige soll in der Justizanstalt erneut zu seinem Motiv befragt werden.

Kufstein – Warum hat ein Kufsteiner einen 77-Jährigen in der Festungsstadt getötet? Eine Frage, auf die es derzeit zwei Antworten gibt. Welche die richtige ist, wird allerdings nur schwer zu klären sein. Denn „gegen Tote können keine Ermittlungen geführt werden“, sagt dazu Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Die Frage, ob das Opfer tatsächlich den mutmaßlichen Täter als Kind missbraucht hat, könnte somit unbeantwortet bleiben.

Die Vorgeschichte: Es war am 14. Juni gegen 18.30 Uhr, als ein Zeuge am Innufer die Leiche eines 77-jährigen Kufsteiners entdeckte. Wie Polizeibeamte wenig später feststellen konnten, ist der Mann hinterrücks erstochen worden. Aber schon eine halbe Stunde später schien das Gewaltverbrechen geklärt. Und zwar durch einen 29-jährigen Unterländer, der sich in der Kufsteiner Polizeiinspektion stellte.