Peugeot hält am Kompaktkombi fest

Wien – Nicht nur Limousinen haben gegen die wachsende Übermacht von Sport Utility Vehicles zu kämpfen, auch Kombis büßen im Allgemeinen an Bedeutung ein, was die Kundengunst betrifft. Verlängerte Kleinwagen sind zum Beispiel im Großen und Ganzen nicht mehr in Mode, auch Peugeot hat sich vor einigen Jahren vom 208 SW verabschiedet und statt dessen das SUV-artige Modell 2008 ins Sortiment gezogen. Eine Reihe darüber traut sich die Löwenmarke diesen energischen Schritt nicht: Der Generationswechsel beim 308 steht diesen Herbst bzw. Winter an, es kommen sowohl die fünftürige Schräghecklimousine als auch, wie diese Woche deutlich gemacht wurde, der SW.