Türkise Wohlfühlkampagne: ÖVP-Sommer ohne Virus oder Chats

Start ist am 9. Juli. Tirol ist rund um das Forum Alpbach an der Reihe. Höhe- und Endpunkt ist der Bundesparteitag am 28. August in St. Pölten mit der Bestätigung von Kurz an der Spitze der Partei. Geplant ist ein Event mit mehr als 1000 Besuchern. „Endlich wieder“, sagt Melchior. Er setzt darauf, dass die Zugkraft seines Parteichefs ungebrochen ist und will ihn unter die Menschen bringen.