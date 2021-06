„Märzengrund“ in Stumm: Der Aussteiger steigt wieder ein

Heinz Tipotsch als Aussteiger Elias in „Märzengrund“ von Felix Mitterer.

Stumm – Sein „vielleicht wichtigstes Stück“ – so nannte Felix Mitterer sein Drama „Märzengrund“ schon vor dessen Uraufführung beim Festival „stummer schrei“. Die ging im Sommer 2016 über die Bühne. Und während die Kritik nach der Premiere noch rätselte , wie sich das auf wahren Begebenheiten beruhende Aussteiger-Stück deuten ließe, mauserte sich „Märzengrund“ zum Publikumsmagneten.

2017 wurde die Stummer Erstproduktion wieder aufgenommen – obwohl „stummer schrei“ eigentlich Pause machte. Im Jahr darauf gab es szenische Lesungen mit dem Originalensemble. 2019 wurde der Stoff von Martin Sailer fürs ORF-Radio adaptiert. 2020 erhielt er dafür den Preis für das Hörspiel des Jahres. Da war die Verfilmung von „Märzengrund“ durch Adrian Goiginger bereits in Arbeit. Inzwischen ist der Film abgedreht. Er soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.