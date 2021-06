Evakuierungsflug nach Anschlag auf deutsche Soldaten in Mali

Ein deutscher Soldat auf Patrouille in Mali. (Symbolfoto) © SEYLLOU / AFP

Berlin – Nach dem Anschlag in Mali auf Blauhelmsoldaten mit insgesamt 13 Verletzten ist ein erster Evakuierungsflug von Deutschland aus gestartet. Der Airbus A400M der deutschen Luftwaffe hob am frühen Samstagmorgen vom Luftwaffenstützpunkt Wunstorf nordwestlich von Hannover ab. Der Flugzeugtyp ist als fliegende Intensivstation einsetzbar. Die Verletzten sollten nach Köln und möglicherweise auch nach Stuttgart geflogen werden.

Am Freitagmorgen um 6.28 Uhr Ortszeit hatte ein Attentäter mit einer Autobombe eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen und dabei 13 Menschen verletzt. Es handelte sich nach offiziellen Angaben um zwölf Deutsche und einen Belgier. Deutschlands Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte noch am Freitag, von den Deutschen seien drei schwer verletzt. Die Soldaten sicherten nach UN-Angaben den Konvoi eines malischen Bataillons. Vorangegangen sei am Vortag die Explosion eines Sprengsatzes, bei der es aber nur Sachschaden an einem Fahrzeug gegeben habe.

Weiterer Angriff mit toten malischen Soldaten

Der Anschlag wurde rund 180 Kilometer nordöstlich der Stadt Gao verübt, in deren Nähe die meisten Bundeswehrsoldaten in Mali stationiert sind. Zum Zeitpunkt des Angriffs um 8.28 Uhr deutscher Zeit befanden sich die Soldaten noch in einer "Nachtaufstellung", also einer Art schützenden Wagenburg, wie aus einer Information des Einsatzführungskommandos an die Obleute hervorging. "Unter Einsatz ziviler Rettungshubschrauber und eines UN-Hubschraubers wurden die Verwundeten nach Gao in französische, chinesische und deutsche Sanitätseinrichtungen verbracht", hieß es weiter.

Bei einem weiteren Angriff in Mali wurden am Freitag im Zentrum des westafrikanischen Krisenlandes sechs malische Soldaten getötet. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte die Armee mit. Der Angriff auf die malischen Soldaten ereignete sich nach Armeeangaben auf einem militärischen Außenposten im Dorf Boni. Die Truppen hätten auf "zeitgleich stattfindende Angriffe" in Boni am Nachmittag "energisch reagiert", teilte die Armee auf Facebook mit.

Derzeit sind rund 900 deutsche Soldaten an der UN-Mission Minusma beteiligt. Die Obergrenze liegt bei 1100 Männern und Frauen aus Deutschland. Der Einsatz soll den Friedensprozess in Mali unterstützen. In dem Land sind islamistische Terrorgruppen aktiv. 2013 schlug ein massiver französischer Militäreinsatz ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Bamako zurück. Auch organisierte Kriminalität und grenzübergreifender Schmuggel sind ein Problem in der Region, über die Migrationsrouten nach Nordafrika und weiter Richtung Europa laufen.