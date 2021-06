Raiders-Coach Herron: „Wir wollen Tirol heute stolz machen“

Innsbruck – Sollten die Innsbrucker Footballer heute nur halbwegs so vor Energie strotzen wie ihr Headcoach Kevin Herron am Tag zuvor, dann muss man sich um die Titelverteidigung keine Sorgen machen. Mit dem deutschen Vizemeister Schwäbisch Hall Unicorns kommt der große Unbekannte, der mit zwei Gesichtern durch die bisherige Saison gegangen ist. Selbstvertrauen sollte den Tirolern der Blick in die Statistik geben.