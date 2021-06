Stadler wird zur Randfigur: Zäher Prozess im Audi-Dieselskandal

"Bisher ging es nur um Daten und technische Applikationen", sagte Gerichtssprecher Florian Gliwitzky. Der ehemalige Audi-Motorenchef und spätere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz sowie zwei leitende Audi-Ingenieure sollen ab 2008 mehr als 400.000 Dieselmotoren so manipuliert haben, dass sie Abgastests bestehen, auf der Straße aber mehr Stickoxide ausstoßen. Die beiden Ingenieure haben zumindest weitgehend gestanden, sehen sich aber eher als Befehlsempfänger. Hatz weist jede Beteiligung an Software-Tricksereien zurück. Das sei nach seiner Zeit bei Audi geschehen.

Stadler war vor drei Jahren, im Juni 2018, noch als Vorstandschef wegen Verdunkelungsgefahr verhaftet worden, saß vier Monate lang in U-Haft und sitzt nun seit neun Monaten immer dienstags und mittwochs im Gerichtssaal im Kellerschoss der JVA München-Stadelheim. Kontakte zu ehemaligen Kollegen und Mitarbeitern bleiben dem 58-Jährigen verboten. Stadler soll zwar erst nach Aufdeckung des Skandals durch die US-Umweltbehörde im Herbst 2015 von den Abgastricksereien erfahren, aber Produktion und Verkauf manipulierter Autos in Europa erst viel später gestoppt haben.

In einigen Wochen könnte es für ihn jedoch wieder spannender werden. Zeugen aus der Marketing-Abteilung sollen berichten, was sie gewusst haben, wie man auf die verfehlten Abgaswerte reagiert und was man der Öffentlichkeit erzählt hat. Betrug, mittelbaren Falschbeurkundung und strafbare Werbung, so lautet die Anklage gegen Stadler. Im Herbst könnte es im Verfahren um ihn gehen, erwarten seine Verteidiger.