Drei Männer bei Schlägerei vor Innsbrucker Lokal verletzt

Innsbruck – Ein Streit zwischen drei Männern in Innsbruck endete am Freitagabend mit Handgreiflichkeiten. Laut Polizei kam es gegen 19.30 Uhr vor einem Lokal im Stadtteil Reichenau zu der Auseinandersetzung. Die drei Beteiligten im Alter von 23, 29 und 47 Jahren zogen sich Verletzungen zu, der 29-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)