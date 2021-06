SPÖ stimmt bei Parteitag am Samstag über Rendi-Wagner ab

Wien – Die SPÖ ist am Samstagvormittag in ihren Bundesparteitag in Wien gestartet, der die Wiederwahl der Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner bringen wird. Gastgeber Michael Ludwig rührte gleich zu Beginn die Werbetrommel für sie: „Was für ein Glück, dass wir dich an der Spitze unserer Bundespartei haben, Pam", meinte der Wiener Bürgermeister und würdigte, dass sie in der Pandemie mit ruhiger Hand agiert habe.