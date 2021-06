Verstappen fuhr vor Mercedes-Duo in Spielberg auf die Pole Position

Max Verstappen hatte beim ersten Red-Bull-Heimspiel in Spielberg im Qualifying die Nase vorne. © ANDREJ ISAKOVIC

Spielberg – Max Verstappen wird von der Pole Position in den Großen Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring in Spielberg starten. Der niederländische Red-Bull-Pilot ließ Valtteri Bottas im Mercedes mit einer Qualifying-Runde in 1:03,841 Minuten am Samstag 0,194 Sekunden hinter sich. Dritter war Bottas-Teamkollege Lewis Hamilton mit 0,226 Rückstand, er wird jedoch von Platz zwei ins Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live TT.com-Ticker, ServusTV, Sky) gehen.

Der WM-Führende Verstappen hat so wie Hamilton drei Rennen in dieser Saison gewonnen. Er liegt im Klassement zwölf Punkte vor dem Titelverteidiger aus Großbritannien. Der 23-Jährige durfte sich über seine sechste Pole Position in seiner Karriere freuen - erstmals gelangen ihm zwei direkt nacheinander.

Bottas hatte in der Verlosung um die Pole Position von vornherein keine Chance. Er wanderte nach seiner Boxengassen-Einlage am Freitag, als er sich nach dem Anfahren beinahe in die McLaren-Mechaniker gedreht hätte, drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten und wird von Position fünf starten. (APA)

