Tag der unerfüllten Hoffnungen

Die Hoffnung, mit Siegen in der 1. Abstiegsrunde bereits den Klassenerhalt im Oberhaus fixieren zu können, erfüllte sich weder für die Schwazer noch die Telfer Herren. Schwaz bezog beim TC Harland eine 2:7-Niederlage, Telfs in Altenstadt eine 2:7-Pleite. Wobei die Oberländer mit nur fünf Spielern ins „Ländle“ reisten. Das lässt trotz dünner Personaldecke einen bitteren Beigeschmack zurück. Am kommenden Wochenende wird somit im „Tiroler Derby“ Telfs gegen Schwaz (Heimvorteil noch nicht bekannt) der letzte freie Platz für die 1. Bundesligasaison 2022 ausgespielt.