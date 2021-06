Bitteres Achtelfinal-Aus! Österreich unterliegt in der Verlängerung Italien

Österreichs Fußball-Nationalteam kratzte im Achtelfinale der EM an der großen Sensation. Die ÖFB-Elf brachte Italien an den Rande einer Niederlage. In der Verlängerung hatte aber die Squadra Azzurra den längeren Atem, gewann 2:1 und zog ins Viertelfinale ein. Dort wartet der Sieger der Partie Belgien gegen Portugal.