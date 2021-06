Pferd stürzte bei Ausritt in Langkampfen: Reiterin landete Kopf voraus am Asphalt

Langkampfen – Beim Ausritt mit ihrem Pferd ist am Samstagnachmittag in Oberlangkampfen eine 56-Jährige schwer gestürzt. Das Tier hatte plötzlich stark beschleunigt und kam schließlich in einer Kurve zu Sturz. Dabei schlug die Reiterin heftig mit dem Kopf auf dem asphaltieren Boden auf.