Raiders verloren im letzten Spielzug: „Wir haben uns den Titel nicht verdient“

Die Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns durften den CEFL-Siegespokal in die Luft stemmen.

Innsbruck – Eine Woche zuvor triumphierten die Raiders (AFL) gegen die Vienna Vikings noch mit dem letzten Spielzug – am Samstagnachmittag am Tivoli beim Endspiel der Central European Football League (CEFL) waren es die Schwäbisch Hall Unicorns, die sich 12 Sekunden vor der Schlusssirene den 22:16 (7:3, 0:13, 7:0, 8:0)-Erfolg schnappten. Es war die erste Niederlage überhaupt für Tirols Football-Vorzeigeclub in diesem Bewerb.