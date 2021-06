Kuss-Affäre: Video führt zu Rücktritt von britischem Gesundheitsminister

London – Nach Berichten über eine Affäre mit einer engen Mitarbeiterin ist der britische Gesundheitsminister Matt Hancock zurückgetreten. Wer die Corona-Regeln aufstelle, müsse sich erst recht daran halten, sagte der konservative Politiker in einem Video, das am Samstagabend veröffentlicht wurde. Der 42-Jährige hatte am Freitag zugegeben, Abstandsregeln verletzt zu haben. Einen Rücktritt lehnte er zunächst ab. Der Druck wurde dann aber so groß, dass er seinen Abschied aus dem Kabinett bekanntgab.