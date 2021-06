Rekordfahrt von Schranz zum Jubiläum des Race Across the Alps

Nauders – Der Mann ließ sich nicht zweimal bitten. Nachdem er im Winter den Ski-Kultbewerb Weißer Rausch in St. Anton für sich entschieden hatte, brillierte der Tiroler Dominik Schranz (30) bei der 20. Auflage des Race across the Alps (RATA) mit Start und Ziel in Nauders. Nach 525 Kilometern, 14.000 Höhenmetern, elf Alpenpässen im Dreiländereck Österreich, Italien und Schweiz überquerte der Ausdauersportler aus Tösens nach 20:03 Stunden die Ziellinie – exakt eine halbe Stunde vor dem zweitplatzierten Thomas Hoffmeister (GER).

Gratulationen kamen auch vom Salzburger Paul Lindner. Er war als einziger Teilnehmer bei bislang allen 20 Auflagen des Race Across the Alps am Start – musste aber heuer vorzeitig vom Rad. In diesem Jahr stellten sich übrigens 46 Teilnehmer, darunter drei Damen, der Tortur. Das Projekt mit Zweierteams beim RATA will OK-Chef Karl Folie weiterverfolgen. „Heute aber überwiegt die Freude über die gelungene Jubiläumsveranstaltung.“