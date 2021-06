Außerferner Initiative für Lesbos-Flüchtlinge blitzte bei LH Platter ab

Innsbruck, Reutte – Der Weg war umsonst – und zudem gar nicht so wenig weit gewesen. Aus dem Außerfern hatten sich am Samstag an die 50 Personen auf den Weg nach Innsbruck gemacht, um LH Günther Platter vor dem Landhaus eine Petition der Initiative „Hoffnung für Flüchtlinge“ auf Lesbos zu übergeben. Wer dann fehlte, war der Landeshauptmann. Er hatte allerdings auch nie irgendeine Äußerung von sich gegeben, dass er zu diesem Termin kommen werde. Auch stellvertretend war niemand anwesend, einzig die Polizei verfolgte das Geschehen.

Dazu der Biberwierer Bürgermeister Paul Mascher: „Wir haben mehrere Briefe an den Landeshauptmann geschrieben und einen der Mai-Samstage für ein Treffen vorgeschlagen. Aber nie etwas von LH Platter gehört.“ Daher habe die Gruppe von sich aus dann den 26. Juni als Termin für das Date mit Platter festgelegt und in weiteren Briefen an ihn angekündigt. BM Mascher: „Wir haben ehrlich gesagt eh nicht mehr erwartet, dass er kommen wird. Aber so stur sind wir schon auch, dass wir nicht einfach daheim bleiben wollten.“