Tanzende Teufel und räudig-raue Poesie beim Haller Burgsommer

„Schön, endlich wieder zu spielen“: Voodoo Jürgens und seine „Ansa Panier“ entführten in die Wiener Halbwelt – und widmeten ihre Coming-of-Age-Nummer „Tulln“ der Stadt Hall.

Hall – Nach langem Darben ist der Hunger nach Kultur, besonders nach Livemusik, gewaltig – vor und auf der Bühne. Beim Finale der Konzertreihe „Ernst Molden & Hawara“ im Rahmen des Haller Burgsommers, eines der ersten großen Open-Air-Ereignisse des Tiroler Kulturjahres, war das in jeder Minute zu spüren.

Nachdem der Wiener Liedermacher Ernst Molden in Hall an den Tagen zuvor u. a. die aktuellen Kollaborationen mit seinem kongenialen Haberer Nino aus Wien und Schauspielerin Ursula Strauss präsentiert hatte, gehörte die Bühne am Freitagabend zunächst Dreiviertelblut aus Oberbayern.