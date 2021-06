Schubert: „War in einem entscheidenden Moment mental nicht bereit“

Innsbruck – Als sich das Adrenalin verflüchtigt hatte und die Glückshormone nicht mehr verrückt spielten, kehrten sie schleichend zurück, die Nackenschmerzen. Dieses spürbare Ziehen, diese punktuelle Verspanntheit im Genick. „Ein bisserl wie ein Hexenschuss“, sollte jener Mann sagen, der noch eine knappe halbe Stunde zuvor den Vorstieg-Bewerb bei den IFSC Austria Open in Innsbruck gerockt hatte. Nach Siegerehrung, Dopingprobe und Interviews lag Jakob Schubert also auf der Massagebank und ließ sich von Verbands-Physiotherapeut Markus Schauer behandeln.

Schließlich ging es bereits gestern Vormittag weiter. Und nach gewonnener Qualifikation, bei der sich Schubert am Mittwoch diese Verspannung zugezogen hatte, wollte der dreifache Weltmeister nichts anderes, als im Bouldern den nächsten Coup zu landen. Doch letztlich fehlten dem 30-Jährigen die geistige Frische („Ich war in einem entscheidenden Moment mental nicht bereit“) und die letzten physischen Körner.

Die Konsequenz: Die Perfektion in Kletterpatscherln scheiterte im Halbfinale, er musste sich mit Rang 14 bescheiden, zog aber „höchst zufrieden“ Bilanz. Die Marschroute hinsichtlich der Olympia-Premiere in Tokio passe jedenfalls „nahezu perfekt“. Ob Schubert wie geplant kommende Woche den Speed- und Vorstieg-Weltcup in Villars (SUI) in Angriff nimmt, wollte er sich offenlassen. „Schauen wir, was der Nacken macht.“