ÖFB-Stimmung nach Achtelfinal-Aus zwischen Enttäuschung und Stolz

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic verkürzte in der Schlussphase der Verlängerung per spektakulärem Flugkopfball zum 1:2.

London - Die Stimmungslage der österreichischen Teamspieler ist am Samstag nach dem Aus im EM-Achtelfinale zwischen Stolz und Enttäuschung gependelt. Die ÖFB-Kicker brachten Titel-Mitfavorit Italien beim 1:2 nach Verlängerung im Wembley-Stadion ins Wanken, am Ende aber hieß es Koffer packen. "Es ist nicht nur eines der grausamsten Spiele meiner Karriere, sondern eines der grausamsten in der Geschichte des österreichischen Fußballs", lautete die Zusammenfassung von Sasa Kalajdzic.