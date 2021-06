Auto stürzte in Rohrberg rund 30 Meter ab: Alle drei Insassen verletzt

Rohrberg – Zu einem schweren Autounfall kam es in der Nacht auf Sonntag in Rohrberg. Drei Männer (21 und 23 Jahre) fuhren gegen 2.45 Uhr von einer Alm auf der Gemeindestraße talwärts. In einer Kurve touchierte das Fahrzeug eine Leitschiene frontal und stürzte daraufhin etwa 20 bis 30 Meter in den angrenzenden Wald ab.