Bluttat in Wien-Donaustadt: Identität der toten Frau weiter unklar

Wien – Die Identität der toten jungen Frau, die Samstagfrüh in Wien-Donaustadt auf einer Grünfläche zwischen Fahrbahnen gefunden wurde, ist weiter ungeklärt. Wie es am Sonntagvormittag auf APA-Anfrage seitens der Landespolizeidirektion hieß, liegen nach wie vor keine Hinweise vor, die Aufschlüsse darüber geben könnten, um wen es sich bei der Toten handelt.

Rätsel gibt ebenfalls eine weitere Bluttat in der Bundeshauptstadt auf, die sich in der Nacht auf Samstag in der Innenstadt zugetragen hat. Am Franz-Josefs-Kai wurde kurz vor 2 Uhr in der Früh ein 21-Jähriger niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Zeugen sahen einen Mann davonlaufen, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Vom Tatverdächtigen fehlte am Sonntag vorerst weiter jede Spur. (APA)