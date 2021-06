Greenpeace-Aktion bei EM-Spiel: Ein Fehlflug, der wohl verziehen wird

2021: In München musste der Motorschirm-Pilot von Greenpeace bei dem EM-Spiel wegen technischer Schwierigkeiten am Feld notlanden.

Schon seit Jahrzehnten sorgt die Organisation Greenpeace mit ihren Aktionen für Aufsehen und will so andere für den Einsatz von Umwelt-, Natur- und Klimaschutz mobilisieren. Für Frank Welz, Soziologe an der Universität Innsbruck, ist klar: „Greenpeace ist weltbekannt, der Markenwert sagenhaft. Greenpeace steht für die selbstlose Verteidigung unserer Natur gegen deren Zerstörung.“