Nach Sturz in Teich bewusstlos: Fischereiaufseher rettete Vierjährige

Geras – In der Nähe von Geras (Bezirk Horn) ist am Samstagnachmittag ein vierjähriges Mädchen in einem unbeaufsichtigten Moment während des Spielens am Uferrand in einen Fischteich gestürzt. Das Kind ging in dem etwa 16 Quadratmeter großen und eineinhalb Meter tiefen Gewässer unter und verlor nach Polizeiangaben das Bewusstsein. Ein 26 Jahre alter Fischereiaufseher zog die junge Waldviertlerin am Arm heraus und leistete Erste Hilfe. Rasch kam das Mädchen wieder zu sich.