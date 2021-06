Sexspiele von Linzer Paar endeten beinahe tödlich: 41-Jähriger reanimiert

Gmunden – Sexspiele zwischen einem Linzer Ehepaar haben Samstagabend in einer Gartenhütte im Bezirk Gmunden für einen 41-Jährigen beinahe tödlich geendet. Die Ehefrau hatte ihren Gatten an ein selbst gebasteltes Holzgestell gekettet. Plötzlich sackte der Mann zusammen und blieb mit dem Hals in der Kette hängen. Die Einsatzkräfte mussten den Mann wiederbeleben, berichtete die Polizei.