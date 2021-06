Mädchen bedrängt: Bushido entschuldigte sich via Instagram

Berlin – Nach der Veröffentlichung eines älteren Videos, in dem zu sehen ist, wie Bushido ein Mädchen bedrängt, hat sich der Rapper bei Instagram für sein Verhalten gegenüber Frauen entschuldigt. Mit einer 28-minütigen Video-Erklärung reagierte er am Samstag auf die Veröffentlichung eines Videos, das mindestens 16 Jahre alt sei. Der Clip zeige, wie er in einem Hotelzimmer ein Mädchen verbal sexuell bedrängt habe, räumte Bushido (42), dessen bürgerlicher Name Anis Ferchichi lautet, ein. „Ja, das was dort gezeigt wurde, ist tatsächlich passiert."