21-jähriger Radfahrer erlitt in Silz Krampfanfall und verursachte Kollision

Silz – Am Sonntagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, kamen in Silz zwei Radfahrer zu Sturz. Ein 21-Jähriger war mit einem weiteren Radfahrer auf einer Gemeindestraße in Richtung Innsbruck unterwegs, als er plötzlich einen Krampfanfall erlitt. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die linke Fahrbahnseite.