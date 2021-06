93-Jähriger Autolenker verursachte in Scheffau Unfall mit mehreren Verletzten

Scheffau – Am Sonntagabend, gegen 17.20 Uhr, kam es in Scheffau zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 96-Jähriger war mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs und wollte in die B 178 Loferer Straße einbiegen. Beim Versuch kollidierte der Mann mit dem Pkw einer 26-Jährigen, die mit einem gleichaltrigen Beifahrer auf der Loferer Straße unterwegs war.