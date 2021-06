Zwei Motorradlenker in Breitenbach bei Zusammenstoß schwer verletzt

Breitenbach – Bei einem Zusammenstoß auf der Unterinntaler Landesstraße L 211 in Breitenbach wurden am Sonntagnachmittag zwei Motorradlenker schwer verletzt. Einer der beiden, ein 29-Jähriger Mann, sah das Abbremsen eines vor ihm fahrenden Pkws zu spät, wich nach links aus, und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Dort konnte ein entgegenkommender 48-Jähriger auf seinem Motorrad nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenprall.