Schwer atmender Iglu aus Moos: Skulptur im Botanischen Garten

Marco Barottis „Moss“ im Botanischen Garten in Innsbruck.

Innsbruck – Von den 138 KünstlerInnen, die sich für die Kunst-im-öffentlichen-Raum-Aktion des Landes für das Jahr 2021 beworben haben, kommen drei zum Zug. Ausgewählt von einer hochkarätig besetzten Jury, die die mit der Durchführung des Projekts betraute Tiroler Künstlerschaft bestellt hat. Und deren Leiterin, Petra Poelzl, auch das heurige Thema „Unruhig bleiben“ vorgegeben hat, sich beziehend auf Donna Haraways gleichnamiges Buch, in dem es um eine mythologisch grundierte Anderswelt geht, in der die Grenzen zwischen den Spezies durchlässig werden.

Während Karin Ferrari noch bis Ende Juli im Sillpark „The New Holy“ beschwört und im Oktober die Gruppe rund um Fabian Lanzmaier im Rapoldipark den „Monat des Makaken“ begehen wird, hat der in Berlin lebende italienische Medienkünstler Marco Barotti in Innsbrucks Botanischem Garten eine wundersam atmende kinetische Soundskulptur aufgebaut.