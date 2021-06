Wolfs- und Bärenrisse: Verzweiflung bei den Tiroler Schafbauern

In der Nacht auf gestern wurden im Pitztal wieder sechs Schafe gerissen – bis zu 30 kamen allein in der letzten Woche um.

St. Leonhard i. P. – Es war am Wochenende wohl ein Schaf zu viel, welches in St. Leonhard im Pitztal das Fass nun zum Überlaufen bringt. So mussten die 50 Schafbauern der Alminteressenschaft St. Leonhard bereits vergangene Woche knapp 30 gerissene Schafe hinnehmen.