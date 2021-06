Ein Stück Glück zum Mitnehmen: Reuttener Erstklassler trotzen Pandemie

Reutte – Von Corona nicht in die Knie zwingen lassen wollten sich die Schüler der 1b-Klasse der Mittelschule Königsweg. Dabei hatten sie – wie viele andere, die in eine neue Schule gewechselt waren – keinen leichten Start. Alles, was eine Klassengemeinschaft fördern hätte können, wie gemeinsame Ausflüge etc., war verboten. Home-Schooling und Klassenteilung taten ihr Übriges.

Heraus kamen Spruch-, Sorgenfresser-, Schutzengel- und Glückssteine. Diese haben die Jugendlichen aber nicht für sich selbst gestaltet. Sie wollen damit anderen eine Freude bereiten und werden die 85 Steine am Mittwoch an beliebten Plätzen in Reutte – im Park, an Bushaltestellen, beim Altersheim und an anderen gerne frequentierten Stellen – ablegen. „Wir wollen damit in einer von Ungewissheit und Pessimismus geprägten Zeit gute Wünsche und positive Gedanken wie Glück, Mut, Stärke, Vertrauen, Hoffnung und Freude in die Gemeinde schicken.