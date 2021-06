Corona-Hilfen: Die Veranstaltungsbranche kämpft ums Überleben

„Was für einen enormen Wirtschaftsfaktor die Veranstaltungsbranche im Land generell darstellt, lässt sich anhand eindrucksvoller Zahlen belegen“, betont WKO-Branchensprecher Wolfgang Suitner. Pro Jahr betrage die Bruttowertschöpfung der gesamten Branche rund 13 Mrd. Euro. „Wir sichern an die 250.000 Arbeitsplätze und durch Steuern und Abgaben profitiert die öffentliche Hand jährlich mit drei bis vier Mrd. Euro an Rückflüssen“, so Suitner.

Davon kann Markus Klotz, Geschäftsführer von „Ganslhaut event solution“, ein Lied singen. „Ende März 2020 waren wir auf den Weg ins beste Jahr seit unserem Bestehen. Und innerhalb von 14 Tagen waren wir auf null“, so Klotz. Die 1994 gegründete Firma aus Kundl bietet den kompletten Event- und Technikbereich von Ton, Licht und Video bis hin zu Konferenz-, Seminar- und Dolmetschtechnik ab. Was die Zukunft bringt, weiß Klotz nicht: „Ich rechne frühestens nächstes Jahr wieder damit, dass es anläuft.“ Die Verlängerung der Corona-Hilfen sei auf jeden Fall wichtig, denn aktuell gibt es zwar einige kleinere Aufträge, aber zum Überleben reiche das nicht. Ein weiteres Problem sieht der Eventmanager beim Personal.

„Die Regelungen für die Veranstaltungsbranche als indirekt Betroffene wurden lange Zeit nicht klar kommuniziert, es war ungewiss, ob Hilfen kommen würden und ob wir die Personalkosten ohne Hilfen stemmen können“, so Klotz. Klare Informationen habe es erst nach neun Monaten des absoluten Stillstandes in der Eventbranche gegeben. Viele professionelle Veranstaltungstechniker seien durch das AMS mittlerweile umgeschult worden und mussten leider in andere Branchen abwandern. Einen Ausblick auf die Zukunft wagt Günter Dorfer, zweiter Geschäftsführer bei Ganslhaut. „Die hybride Veranstaltung, die wir für das Forum Alpbach entwickelt haben, hat auch uns gezeigt, wie viel Potenzial hier steckt. Das wird in Zukunft sicher ein wichtiger Faktor“, ist sich Dorfer sicher. Es gebe Experten auf dem Markt, die davon ausgingen, dass die Corona-Krise die Branche in diesem Bereich um etliche Jahre in die Zukunft katapultiert hat.