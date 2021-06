SPÖ-Parteitag: Angezählte Parteichefin und die Heckenschützen

Wien – „Die ÖVP ist schwer angeschlagen, die SPÖ holt in Umfragen auf, und dann schießen wir uns selbst ins Knie.“ Solche oder so ähnliche Wortmeldungen waren auch noch am Sonntag von Genossinnen und Genossen zu hören, die allesamt einmal den Ball flach halten wollen. Auch weil sie verunsichert sind. Wie wird es nun an der Spitze der Partei, in der Parteizentrale in der Löwelstraße, weitergehen?