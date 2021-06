Mountainbiken in Innsbruck: Sehnsucht nach dem Bikepark Rossau

Das Crankworx-Festival im Mutters Bikepark steht Pate für jenes Projekt, das kommendes Jahr in der Rossau entstehen soll.

Innsbruck – Die Landeshauptstadt feilt an ihrem Image als hippe Stadt. Dazu passen die Avancen, dieses über PR-Vehikel wie das Crankworx-Festival in Mutters zu transportieren. Doch die Nachfrage übersteigt mittlerweile das Angebot, das weiß auch Vizebürgermeister Hannes Anzengruber: „Wir wollen Wildwuchs vermeiden und mit den Grundbesitzern zusammenarbeiten.“ Leiten und lenken statt strafen, lautet die Devise. In diesem Sinne werden demnächst weitere Strecken eröffnet (Stadtwald-Trail, Höttinger Bild). Nicht vorgesehene Routen sollen auf diesem Weg legalisiert werden. Das Netzwerk Anzengrubers, vormals Pächter der Arzler Alm, macht sich auf diesem Weg bezahlt.