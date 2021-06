Haus im Leerstand: Noch ist Schweinsteiger kein Westendorfer

Bastian Schweinsteiger hat in der Oberwindau in Westendorf ein Grundstück gekauft und ein Haus darauf gebaut. Momentan bewohnt das Gebäude aber zumindest offiziell noch niemand.

Westendorf – Wann zieht er jetzt ein? Diese Frage stellen sich in Westendorf viele. Gemeint ist Bastian Schweinsteiger. Der ehemalige Fußballstar hat in Westendorf ein Grundstück gekauft und nun auch bebaut. In der aktuellen Diskussion um illegale Freizeitwohnsitze sind die Augen nun natürlich besonders auf den prominenten Westendorfer Zuzug gerichtet. „Noch ist niemand in dem Haus gemeldet, es ist derzeit also ein Leerstand“, erklärt Bürgermeisterin Annemarie Plieseis.