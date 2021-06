Unbeteiligter durch Schießerei am New Yorker Times Square verletzt

New York – Am belebten New Yorker Times Square hat es eine Schießerei gegeben, bei dem ein Unbeteiligter verletzt worden ist. Der 21-Jährige sei von einer Kugel im Rücken getroffen worden, als er am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit seiner Familie über den Broadway gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Der junge Mann sei zum "unbeabsichtigten Ziel eines Streit zwischen zwei Männern" geworden. Festnahmen habe es zunächst nicht gegeben.