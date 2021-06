Die EM-Geschichte des ÖFB-Teams: Von Alaba bis zur Zukunftsvision

Nach einer langen und heißen Fußball-Nacht in London setzte gestern um 13.25 Uhr der ÖFB-Flieger am Innsbrucker Flughafen auf. Die ÖFB-Stars mussten in Seefeld nach dem bitteren Aus die Koffer packen. Und dennoch konnte man das Camp nach einer starken Leistung mit hoch erhobenem Haupt verlassen. Die TT resümiert mit einem rot-weiß-roten ABC: