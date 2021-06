Strache sitzt nach Brand auf Yacht in Kroatien fest

Die Yacht brannte bei der Heimfahrt von Biograd ab. © Screenshot YouTube

Biograd – Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist am Sonntag einem schweren Feuer auf einer Boots-Tour vor Kroatien entkommen. Das Schiff sei bei der Heimfahrt vor Biograd in Brand geraten, alle Personen an Bord konnten rechtzeitig gerettet werden, bestätigte Strache via Facebook einen Bericht der Kronen Zeitung. Laut dem Blatt soll der Team Strache-Gründer nun in Kroatien festsitzen. Ob damit sein Auftritt vor dem U-Ausschuss am Donnerstag wackelt, war vorerst offen.

„Ich war für drei Tage (Donnerstagabend bis Sonntag 11 Uhr – Wochenende) mit meinen großen Kindern in Kroatien mit zwei befreundeten Familien (7 Personen) auf einem Boot eingeladen und wir erlebten bei der Heimfahrt am Sonntag in der Früh um ca 9.45 Uhr ein Schiffs-Drama, wo 15 Minuten vor dem Heimat-Hafen in Biograd schwarzer Rauch aus dem Maschinenraum (Technik/Elektrik) des Bootes aufgestiegen ist“, beschrieb Strache auf Facebook die dramatischen Minuten.

Trotz Lösch-Versuchen des Kapitäns und der Männer an Bord sei das Boot nicht mehr zu retten gewesen. „Das Notdürftigste wurde rasch eingepackt und zum Glück haben Slowenen und drei Steirer aus Kapfenberg mit ihrem Boot beim Vorbeifahren die gesamte Boots-Besatzung auf ihrem Boot in Sicherheit gebracht, bevor das Boot gänzlich in Flammen aufging und in Folge auch Explosionen stattfanden“, schrieb Strache. Alle Beteiligten konnten rechtzeitig gerettet werden und blieben unverletzt, so Strache, der sich über die Hilfe „vieler Urlauber vor Ort“ dankbar zeigte.

Laut Kronen Zeitung sollen die Betroffenen derzeit in Kroatien festsitzen. Allen Österreichern sei vorerst die Ausreise verweigert worden, bis die Brandursache geklärt ist. Strache selbst war am Montag auf APA-Anfrage vorerst nicht erreichbar. Auch der Generalsekretär des Team Strache, Christian Höbart, konnte auf Anfrage keine näheren Angaben zu dem Geschehen machen.

