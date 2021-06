Gut zu wissen: Wie man sich bei Gewittern richtig verhält

Innsbruck – Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: Pro Jahr sind in den Monaten Juni, Juli und August in Österreich die meisten Gewitter zu erwarten. Die Gefahr, dabei von Blitzschlägen überrascht zu werden, ist hierbei besonders groß. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren in Tirol zu schweren Unfällen wegen Blitzeinschlägen.