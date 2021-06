England gegen Deutschland: Das Wembley-Tor und große Elfmeter-Dramen

London – Das legendäre Wembley-Tor, zwei epische Elfmeter-Dramen und ein oftmals martialisches Medien-Getöse: Kein Nationen-Duell im Fußball ist historisch und emotional so aufgeladen wie das zwischen England und Deutschland. Am Dienstag (18.00 Uhr/live TT.com-Ticker) steigt im EM-Achtelfinale der nächste Showdown in der Kultstätte Wembley.

⚽ 4. Juli 1990, WM-Halbfinale, 3:4 im Elfmeterschießen (1:1 n.V.): Es ist das erste Elfmeter-Drama zwischen Deutschland und England. Brehme, Matthäus, Riedle und Thon verwandeln sicher. Bei den Engländern scheitert Pearce an Illgner, Waddle schießt übers Tor. Deutschland wird vier Tage später in Rom gegen Argentinien zum dritten Mal Weltmeister.

⚽ 26. Juni 1996, EM-Halbfinale, 5:6 im Elfmeterschießen (1:1 n.V.): In ihrem Fußball-Tempel Wembley haben die Engländer erneut gegen Deutschland das Nachsehen. Wieder versagen ihnen im Elfmeterschießen die Nerven. Bereits nach zwei Minuten gehen die Gastgeber durch Shearer in Führung, Kuntz gleicht früh aus, es geht in die Verlängerung, Elfmeterschießen: Die ersten fünf Schützen beider Teams verwandeln. Dann scheitert Englands aktueller Teamchef Southgate an Deutschland-Goalie Köpke. Möller verwandelt wuchtig. Vier Tage später ist Deutschland Europameister.