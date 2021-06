Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Messerangriff in Erfurt ermittelt

Erfurt – Die Polizei hat nach einem mutmaßlichen Messerangriff in Erfurt mit zwei Verletzten einen ersten Tatverdächtigen ermittelt, der noch auf der Flucht ist. Man setze alles daran, den Verdächtigen ausfindig zu machen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Erfurt am Montag. Im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel waren am Montagfrüh zwei Männer im Alter von 45 und 68 Jahren bei einem mutmaßlichen Messerangriff verletzt worden.