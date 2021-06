21-Jähriger in Wiener Innenstadt niedergestochen: Außer Lebensgefahr

Wien – Der in der Nacht auf vergangenen Samstag in der Wiener Innenstadt niedergestochene 21-Jährige befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Er konnte inzwischen von der Intensiv- auf eine Normalstation in einem Wiener Spital verlegt werden. Wie der Gesundheitsverbund am Montagnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte, hat sich sein Zustand sogar so weit gebessert, dass er zeitnahe in häusliche Pflege entlassen werden kann.