Weitere Tote, noch 152 Vermisste: Angst vor hoher Opferzahl in Miami wächst

Miami – Nach dem teilweisen Einsturz eines Hochhauses in Miami ist die Zahl der Toten Behördenangaben zufolge auf neun gestiegen, 152 Personen gelten weiterhin als vermisst. Dies bestätigte die Bürgermeisterin von Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, am gestrigen Sonntag (Ortszeit). Vier weitere Leichen waren in den Trümmern gefunden worden, zudem seien weitere menschliche Überreste entdeckt worden. Angesichts der vielen noch Vermissten bleibe die Gesamtzahl der Toten „äußerst ungewiss".