Pkw-Lenker brachte in Innsbruck Radfahrer zu Sturz und beging Fahrerflucht

Innsbruck – Nach einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer (22) und einem Auto in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen. Der Pkw-Lenker hatte den Radfahrer in der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße, noch vor der Unterführung in der Amraser-See-Straße, mit nur sehr knappem Abstand überholt. Dadurch wurde der 22-Jährige an die Gehsteigkante gedrängt und kam zu Sturz.