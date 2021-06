E-Bike-Fahrerin erlitt bei Sturz in Niederndorf Kopf- und Schulterverletzungen

Niederndorf – Verletzungen an Kopf und Schulter hat eine E-Bike-Fahrerin (32) am Montagnachmittag in Niederndorf bei einem Sturz davongetragen. Die 32-Jährige war auf dem Weg vom Niederndorferberg ins Tal ohne Fremdeinwirkung gestürzt, teilte die Polizei mit. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie vom Notarzthubschrauber ins Kufsteiner Krankenhaus geflogen. (TT.com)