Matthias Eßl steht mit dem TC Kolsass unangefochten an der Spitze der Tennis-Tiroler-Liga.

Telfs – „Ein rabenschwarzes Wochenende für den TC Telfs“, so fasste Dietmar Härting die Absage des Damen-Pflichtspiels gegen Zams (aus personellen Gründen), den wenig erfreulichen Auftritt des Bundesligateams in Altenstadt und schlussendlich die peinliche 0:9-Niederlage der Herren im vermeintlichen Spitzenspiel der Tiroler Tennisliga gegen Kolsass zusammen. Der Sportwart glaubt aber, dass die Telfer Herren noch das Endspiel erreichen können, „wenn sich die Verletztenliste lichtet“. Unangefochten an der Spitze bleibt der TC Kolsass, der sich frühzeitig den Finalplatz gesichert hat. Im Abstiegskampf befinden sich die noch sieglosen Teams der TI Innsbruck und des TSV Hall.