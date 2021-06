Bataillons-Jahreshauptversammlung in Brixlegg: Die Schützen leben wieder auf

Nach über 40 Jahren wird Egger im kommenden Jahr sein Amt als Bataillonskommandant zurücklegen. „,Mit gesundem Hausverstand unsere eigene Kultur und bodenständiges Brauchtum leben‘ ist und bleibt immer mein Motto“, resümierte Egger. Am Samstag findet die Bundesversammlung des Schützenbundes anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums der Tiroler Schützenkompanien in Innsbruck statt, zahlreiche Schießbewerbe stehen an. Das diesjährige Bataillonsschützenfest ist für 22. August in Brixlegg angesetzt. „Nach eineinhalb Jahren Tiefschlaf ist das Vereinsleben endlich wieder erwacht“, freute sich Viertelkommandant Manfred Schachner. (fh)