„Ich bin schuldig“: Zwei Jahre Haft für 28-jährigen Pädophilen aus Tirol

Innsbruck – „Ja, ich bin pädophil.“ Ohne Umschweife gab ein 28-jähriger Oberländer am Montag im Landesgericht mehrere teils versuchte sexuelle Missbräuche von zwei Buben zu. „Ich bin schuldig“, versuchte der Angeklagte erst gar nicht, die Vorwürfe abzuschwächen oder zu leugnen. Der Mann stand nicht zum ersten Mal vor Gericht. Bereits vor drei Jahren wurde er wegen Kinderpornos verurteilt.

Auch beim Prozess am Montag ging es zum Teil um Kinderpornos. Der Angeklagte soll über 14.000 illegale Dateien aus dem Darknet heruntergeladen, gespeichert und teils weitergegeben haben. Der Beschuldigte ließ sich bei Chats mit Minderjährigen auch pornografische Bilder schicken.

Weiters warf die Staatsanwältin dem Angeklagten vor, einen elfjährigen Buben – den Sohn eines Freundes – bei einem gemeinsamen Urlaub in Vorarlberg sexuell missbraucht zu haben. Ob das Kind dabei geschlafen hat oder wach war, konnte vor Gericht nicht eindeutig geklärt werden. Auch deshalb, weil sich der Elfjährige bei der kontradiktorischen Befragung nicht wirklich erinnern konnte. Aufgeflogen ist der Missbrauch nur, weil der 28-Jährige nach seiner Festnahme im vergangenen November eine „Lebensbeichte“ abgelegt hat. Ein umfassendes Geständnis also, das auch den sexuellen Übergriff auf den Elfjährigen beinhaltete, von dem die Polizeibeamten zum damaligen Zeitpunkt gar nichts wussten.

„Mein Mandant ist kein schlechter Mensch. Bei ihm hat sich eine Krankheit entwickelt, die durch einschlägige Bilder aus dem Darknet genährt wurde“, warb der Strafverteidiger beim Schöffensenat um Verständnis. Der Oberländer erklärte, sich bereits in der Untersuchungshaft in psychologische Behandlung begeben zu haben. Jetzt will er eine Therapie beantragen.