Osttirol Innovation Award: Schneidbrett, Aquabag und Podcast sind top

Das dritte ausgezeichnete Projekt stammt von Lena Sulzenbacher, die als „Gitsch in Kartitsch“ einen Wanderpodcast geschaffen hat. Wandertipps, Fotos und Geschichten in Mundart vervollständigen die Beiträge, die nachhaltigen Tourismus unterstützen. Jedes der drei Projekte wird mit 3000 Euro plus 2000 Euro in Form von Beratungsleistungen der Innos GmbH belohnt.